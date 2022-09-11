Український прапор повернувся у селище Чкаловське Харківської області.

Про це повідомив у Telegram президент Володимир Зеленський.

“Ще один звільнений населений пункт! Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області. І так буде всюди. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села”, – написав президент.

Нагадаємо, за останні дні від російської окупації звільнено близько двох тисяч квадратних кілометрів української території. Наші підрозділи зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області.