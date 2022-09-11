Бійці 30 бригади ім. князя Костянтина Острозького оприлюднили відео, як "підсмажили" російський танк
Бійці 30 бригади ім. князя Костянтина Острозького оприлюднили відео, як "підсмажили" російський танк
СБУ викрила в Кривому Розі антиукраїнського пропагандиста, - Вілкул
СБУ викрила в Кривому Розі антиукраїнського пропагандиста, - Вілкул
У деокупованому селищі Харківської області виявили вбитих зі слідами катувань
У деокупованому селищі Харківської області виявили вбитих зі слідами катувань
З'явилися перші кадри звільненого Ізюма
З'явилися перші кадри звільненого Ізюма
Бійці загону “Азов” Харків повідомили про успішну контрнаступальну операцію у напрямку Вовчанська
Бійці загону “Азов” Харків повідомили про успішну контрнаступальну операцію у напрямку Вовчанська
Гайдай: росіяни та колаборанти тікають з Луганщини, черги на виїзд – кілометрові
Гайдай: росіяни та колаборанти тікають з Луганщини, черги на виїзд – кілометрові
ЗСУ вже на околицях Лисичанська, - Гайдай
ЗСУ вже на околицях Лисичанська, - Гайдай
Імена безіменної могили. Історія чотирьох людей, тіла яких знайшли в яру на Херсонщині
Імена безіменної могили. Історія чотирьох людей, тіла яких знайшли в яру на Херсонщині
ГоловнаСуспільствоВійна

​Українські військові звільнили селище Чкаловське на Харківщині, – Зеленський

Глава держави подякував за це українським військовим.

​Українські військові звільнили селище Чкаловське на Харківщині, – Зеленський
Скріншот відео
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Український прапор повернувся у селище Чкаловське Харківської області.

Про це повідомив у Telegram президент Володимир Зеленський.

“Ще один звільнений населений пункт! Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області. І так буде всюди. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села”, – написав президент.

Нагадаємо, за останні дні від російської окупації звільнено близько двох тисяч квадратних кілометрів української території. Наші підрозділи зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також