Росіяни обстріляли з мінометів дві громади на Сумщині, люди не постраждали

Уночі і зранку 11 вересня окупанти обстріляли з мінометів Юнаківську і Хотінську громади Сумської області.

Про це повідомив в Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ситуація станом на 9:30 11 вересня 2022 року. Юнаківська громада: до опівночі – 5 мінометних вибухів. Хотінська громада: після восьмої ранку – 4 мінометні вибухи”, – йдеться у повідомленні.

Обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Сумської області 10 вересня загорілася стерня та автомобіль, було пошкоджено будинок.