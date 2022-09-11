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Росіяни обстріляли з мінометів дві громади на Сумщині, люди не постраждали

Руйнувань немає.

Росіяни обстріляли з мінометів дві громади на Сумщині, люди не постраждали
Фото: Дмитро Живицький

Уночі і зранку 11 вересня окупанти обстріляли з мінометів Юнаківську і Хотінську громади Сумської області.

Про це повідомив в Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ситуація станом на 9:30 11 вересня 2022 року. Юнаківська громада: до опівночі – 5 мінометних вибухів. Хотінська громада: після восьмої ранку – 4 мінометні вибухи”, – йдеться у повідомленні.

Обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Сумської області 10 вересня загорілася стерня та автомобіль, було пошкоджено будинок. 

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