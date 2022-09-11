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Окупанти вночі обстріляли ракетами Харківщину, пошкоджено будівлю

Люди не постраждали.

Окупанти вночі обстріляли ракетами Харківщину, пошкоджено будівлю
Наслідки обстрілів Харківщини, ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Сьогодні близько опівночі російські військові завдали ракетного удару, попередньо з зенітно-ракетного комплексу С-300, по місту Дергачі на Харківщині. Внаслідок обстрілу пошкоджено 4-поверхову будівлю.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що протягом минулої доби ворог інтенсивно обстрілював місто Харків та населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Внаслідок вчорашніх обстрілів Харкова загинув 43-річний чоловік, госпіталізовані з пораненнями ще 4 цивільних.

В Чугуївському районі протягом минулої доби поранення отримали двоє людей. В Ізюмському районі – один поранений. Ще двоє людей госпіталізовані в Куп'янському районі.

Сьогодні виповнюється 200 днів від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Наші захисники продовжують успішно діяти, звільняючи раніше окуповану ворогом територію Харківської області. ЗСУ зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів. За останні дні звільнено близько 2 тис. кв. км. нашої території”, – йдеться у повідомленні.

ЗСУ завдають окупантам великих втрат. На Харківщині підрозділи зі складу 3 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії РФ залишились без шляхів забезпечення, серед окупантів панують панічні настрої. Ворог має численні санітарні втрати.

Нагадаємо, бійці загону “Азов” Харків повідомили про успішну контрнаступальну операцію у напрямку Вовчанська. 

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