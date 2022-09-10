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Росія вдарила по Холодногірському району Харкова. Є жертва, - Терехов (оновлено)

Є влучання в житловий будинок і адміністративно-виробниче приміщення.

Росія вдарила по Холодногірському району Харкова. Є жертва, - Терехов (оновлено)
Фото ілюстративне
Фото: Ігор Терехов

Росія ввечері завдала ударів по Харкову.

Про це повідомив у Telegram міський голова Ігор Терехов.

"Прильоти" зафіксували, за його словами, в Холодногірському районі міста. Було відомо на той момент про два влучання - у житловий будинок і адміністративно-виробниче приміщення.

За словами міського голови, станом на 18.52 було відомо про одного загиблого.

Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у соцмережах про ще двох поранених.

Також зазнали руйнувань декілька приватних будинків. В одному почалася пожежа.

Оновлення 20.28. Через влучання у приватний сектор постраждали щонайменше три приватних будинки, додав Терехов. На щастя, обійшлося без потерпілих.

Нагадаємо, на Харківському напрямку рашисти нині обстріляли райони населених пунктів Лютівка, Тимофіївка, Дементіївка, Прудянка, Золочів, Соснівка, Дуванка, Уди, Костянтинівка, Перемога, Великі Проходи, Борщова та Замулівка.

Тим часом українські піхотинці успішно провели штурм на Донецькому напрямку.

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