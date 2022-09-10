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Українські піхотинці успішно провели штурм на Донецькому напрямку, - Міноборони

Росіяни зазнали втрат.

Українські піхотинці успішно провели штурм на Донецькому напрямку, - Міноборони
Фото: Збройні Сили України / The Armed Forces of Ukraine

На Донецькому напрямку українські піхотинці успішно провели штурм.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України.

В МО наголосили, що вдалося зірвати плани окупантів. Вороги зазнали втрат, а ось українські військові здобули трофеї, цінні карти і особисті речі загарбників.

"В смс від рідних російських солдатів – найбільш хвилююче їх питання – "чи прийшли гроші!?" Жалюгідна мотивація рашистів зрозуміла, як і зрозуміло, що на нашій землі кожного окупанта чекає покарання за всі вчинені злочини!", - підкреслили в міністерстві.

Також Міноборони оприлюднило відео підготовки до штурму.

Нагадаємо, Служба безпеки України підтвердила звільнення від окупантів Куп'янська Харківської області.

Також нині з'явилися перші кадри звільненого Ізюма.

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