Українські піхотинці успішно провели штурм на Донецькому напрямку, - Міноборони

На Донецькому напрямку українські піхотинці успішно провели штурм.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України.

В МО наголосили, що вдалося зірвати плани окупантів. Вороги зазнали втрат, а ось українські військові здобули трофеї, цінні карти і особисті речі загарбників.

"В смс від рідних російських солдатів – найбільш хвилююче їх питання – "чи прийшли гроші!?" Жалюгідна мотивація рашистів зрозуміла, як і зрозуміло, що на нашій землі кожного окупанта чекає покарання за всі вчинені злочини!", - підкреслили в міністерстві.

Також Міноборони оприлюднило відео підготовки до штурму.

Нагадаємо, Служба безпеки України підтвердила звільнення від окупантів Куп'янська Харківської області.

Також нині з'явилися перші кадри звільненого Ізюма.