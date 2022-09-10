Українські військові заходять у місто Ізюм Харківської області.

Про це повідомляє на своєму каналі у YouTube Ukrainian Witness.

"Українські війська заходять в Ізюм. Перші кадри міста від бійців ЗСУ. Ці ексклюзивні кадри нам надали представники одного з підрозділів, які звільняють місто", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ на півдні країни просунулися на кілька десятків кілометрів.

За останні дні захисники звільнили від окупантів понад тисячу квадратних кілометрів української території. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами в Харківській області.

А Служба безпеки України підтверджує звільнення від окупантів Куп'янська Харківської області.