Майже 67 тисяч вибухонебезпечних предметів знешкодили на Київщині

Роботи з розмінування продовжуватимуть і надалі.

Підрозділи ДСНС знешкодили у Київській області 66 860 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

"Усього з початку робіт здійснено 5934 залучень, обстежено 20709,69 га території, з них 4635,2299 га – с/г угідь, 54,63 га – акваторії водних об’єктів, перевірено 1262 об’єктів та 1947 домогосподарств, 1757,27 км автомобільних доріг, 1377,753 км ліній електропередач, 11,443 км газопроводу", - уточнили в ОВА.

Лише за останню добу піротехнічні підрозділи обстежили та знешкодили небезпечні знахідки в 11 населених пунктах чотирьох районів:

Вишгородського – с. Кухарі, с. Козаровичі, смт Димер, с. Олізарівка, с. Слобода-Кухарська, с. Нові Петрівці;

Броварського – с. Перемога, с. Залісся;

Обухівського – с. Мала Вільшанка, м. Васильків;

Бучанського – с. Липівка.

В адміністрації наголосили, що роботи з розмінування триватимуть і надалі.

Нагадаємо, за даними МВС, піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій вже обстежили територію площею близько 70 тисяч гектарів і знешкодили майже 200 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Під час свого візиту глава МЗС Німеччини Анналена Бербок пообіцяла Україні подальшу допомогу з розмінуванням.