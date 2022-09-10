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​Російські загарбники обстріляли "ураганами" місто Зеленодольськ на Дніпропетровщині

Під вогонь потрапило місцеве промислове підприємство.

​Російські загарбники обстріляли "ураганами" місто Зеленодольськ на Дніпропетровщині
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти нині опівдні обстріляли місто Зеленодольськ на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

У День міста рашисти завдали по ньому ударів з "ураганів".

Під обстріл потрапило місцеве промислове підприємство.

За словами Лукашука, обійшлося без руйнувань та постраждалих.

"Зеленодольськ - місто в Криворізькому районі, яке потерпає від обстрілів чи не найбільше. Воно мужньо витримує удари та протистоїть ворогу", - зазначив голова облради.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня росіяни атакували три райони Дніпропетровської області: Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський. По Дніпровському вдарили крилатими ракетами. Одну збила ППО, інша влучила в обʼєкти промислової інфраструктури.

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