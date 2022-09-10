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ЗСУ вже на околицях Лисичанська, - Гайдай

Посадовець не надав подробиць.

ЗСУ вже на околицях Лисичанська, - Гайдай
Фото: пресс-служба ЛОГА

Українські військові перебувають на околицях Лисичанська на Луганщині, російські збройні формування залишають місто.

Про це заявив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Суспільне.

Посадовець не надав жодних подробиць.

"Подробиць не буде. Але наші ЗСУ на околицях Лисичанська. У росіян паніка, масово виїжджають", — зазначив він.

Також Гайдай у телеграмі написав назви міст, про підготовку до звільнення яких йдеться вже сьогодні.

"Сватове та Кремінна - як у вас справи?? Я просто поцікавився.)) Лисичанськ …… чудове українське місто)). Ох і роботи буде по відновленню", - написав він.

Нагадаємо, що за останні дні захисники звільнили від окупантів понад тисячу квадратних кілометрів української території. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами в Харківській області. 

ЗСУ на півдні країни також просунулися на кілька десятків кілометрів.

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