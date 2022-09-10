Українські військові розповіли, як відбувається процес звільнення наших територій, ворожі обстріли і втечу росіян.

Військовослужбовець ЗСУ з позивним "Гром" зазначив, що окупанти обстрілюють українські позиції фосфорними боєприпасами, а ось показати свою піхоту в бою їм не вдається - вона втікає.

"Фосфором насипають, так. Дуже агресивно, використовують касети, 152-ий, САУшки, "Гради"…Так ну-от, з піхотою в них не получається, вони тікають. Тікали так, що аж труси позабували…", - розповів боєць, показуючи на залишені рашистами речі в окопах.

За словами "Грома", вибивали росіян із зайнятих позицій довго, а тепер планують просуватися вперед.

"До Херсона поки, а там вже дальше на Крим", - зауважив боєць.

Він зазначив, що хоч загарбники і обстрілюють українців, але отримують у відповідь гідну відсіч, адже військові - дуже вмотивовані перемагати.

"На даний час вони (росіяни - Ред.) зараз круглі сутки майже обстрілюють. Ну, відповідно, отримують одразу у відповідь... Впевнено, впевнено ідем вперед. У нас є один командир, він говорить постійно в рацію - пацани, вперед, вперед, вперед! І всі так і роблять. Я не знаю ні одної людини, яка там написала якийсь отказ чи втікала, чи ще щось. В нас такого не було навіть", - підкреслив "Гром".

Військовослужбовець ЗСУ на позивний "Бродяга" розповів, як нещодавно вдалося їм знищити ворожу "вертушку".

"Вилетіла група ворожих "вертушок". Ми вийшли, зайняли позиції. Вилетіла на вистріл, чітко було видно. Ми зробили пуск - і попала одна, друга не встигла і пішла. Саме з цієї труби мені вдалося збити "вертушку". Це я залишив собі на пам’ять трубу", - зазначив боєць.

Нагадаємо, нині з'явилися перші кадри, як українські військові заходять у місто Ізюм Харківської області.

А Служба безпеки підтвердила звільнення Куп'янська.