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Січеславська бригада показала залишки російських позицій на Харківщині

"Вони хотіли потягатись з десантниками, але їх спіткала невдача", - зауважили українські військові.

Січеславська бригада показала залишки російських позицій на Харківщині
Фото: скріншот відео

25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ продемонструвала кадри успішного наступу на Харківщині.

Про це йдеться на Facеbook-сторінці бригади.

Бійці показали розбиту і спалену техніку російських загарбників, знищені ворожі позиції та вбитих окупантів.

"Вони хотіли потягатись з десантниками, але їх спіткала невдача", - зазначили військові.

Нагадаємо, нині українські військові оприлюднили відео, як підбили російський танк.

У Міноборони розповіли, що на Донецькому напрямку українські піхотинці успішно провели штурм.

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