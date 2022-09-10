25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ продемонструвала кадри успішного наступу на Харківщині.
Про це йдеться на Facеbook-сторінці бригади.
Бійці показали розбиту і спалену техніку російських загарбників, знищені ворожі позиції та вбитих окупантів.
"Вони хотіли потягатись з десантниками, але їх спіткала невдача", - зазначили військові.
Нагадаємо, нині українські військові оприлюднили відео, як підбили російський танк.
У Міноборони розповіли, що на Донецькому напрямку українські піхотинці успішно провели штурм.