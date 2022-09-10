"Вони хотіли потягатись з десантниками, але їх спіткала невдача", - зауважили українські військові.

25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ продемонструвала кадри успішного наступу на Харківщині.

Про це йдеться на Facеbook-сторінці бригади.

Бійці показали розбиту і спалену техніку російських загарбників, знищені ворожі позиції та вбитих окупантів.

"Вони хотіли потягатись з десантниками, але їх спіткала невдача", - зазначили військові.

Нагадаємо, нині українські військові оприлюднили відео, як підбили російський танк.

У Міноборони розповіли, що на Донецькому напрямку українські піхотинці успішно провели штурм.