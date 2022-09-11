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Уночі ворог обстріляв Дніпропетровщину: пошкоджені будинки, навчальні заклади, амбулаторія

Поранення отримали четверо людей.

Уночі ворог обстріляв Дніпропетровщину: пошкоджені будинки, навчальні заклади, амбулаторія
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Цієї ночі ворог вдарив ракетами і “градами” по Дніпровському та Нікопольському районах Дніпропетровської області. Пошкоджені 35 будинків, кілька навчальних закладів, є поранені.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“По середмістю Дніпра росіяни скерували ракету. Ударили прямо по житловому кварталу, де мирно спали родини дніпровців. Поранений 72-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані. Є руйнація адмінбудівель, магазинів, ринку, складів та житлових будинків. Деталі уточнюються”, – написав голова ОВА.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

За його словами, Нікополь обстріляли тричі за ніч. Туди прилетіли понад 35 снарядів з російських “градів” та важкої артилерії. Постраждали троє людей – двоє чоловіків та жінка. Чоловіки у лікарні. Їхній стан середньої тяжкості.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У місті понівечені 35 багатоповерхових та приватних будинків, кілька навчальних закладів, амбулаторія, об’єкт промислової інфраструктури, автівки, газогони та лінії електропередач.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Ударив ворог і по Марганецькій громаді. Попередньо, без поранених та руйнувань.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

 

Нагадаємо, вчора російські загарбники обстріляли "ураганами" місто Зеленодольськ на Дніпропетровщині. Під вогонь потрапило місцеве промислове підприємство.

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