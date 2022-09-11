Уряд пропонує розширити санкції проти Януковича, Лєбєдєва, Курченка та Дерипаски

Кабінет Міністрів України запропонував розширити санкції проти експрезидента Віктора Януковича та ексміністра оборони Павла Лєбєдева, а також олігархів Сергія Курченка та Олега Дерипаски.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Відповідні пропозиції були попередньо розглянуті Міжвідомчою робочою групою з питань реалізації державної санкційної політики, яку з кінця серпня очолює перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Своїм рішенням Уряд вносить на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування до вказаних осіб санкцій у виді “блокування активів - тимчасового позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що їм належать, зокрема через інших фізичних або юридичних осіб”.

Нові санкції стануть чинними після того, як відповідне рішення РНБО буде введено в дію Указом Президента України.

“Таким чином, це рішення суттєво збільшує ефективність санкцій, раніше ухвалених проти Віктора Януковича та інших осіб, оскільки позбавляє їх можливості розпоряджатися активами за допомогою сторонніх осіб”, – зазначили у Мінекономіки.

Окрім того, застосування санкцій у виді “блокування активів” у новій редакції Закону України “Про санкції” дає можливість Міністерству юстиції виявити та розшукати активи підсанкційних осіб та звернутися до Вищого антикорупційного суду з поданням щодо стягнення активів на користь держави.

Раніше за результатами розгляду Міжвідомчою робочою Уряд направив на розгляд РНБО пропозиції щодо санкцій до колишнього міністра МВС Віталія Захарченка та відносно “Росатому” й пов’язаних/афілійованих з компанією фізичних та юридичних осіб. Відповідний пакет готується для внесення на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про застосування персональних санкцій проти російських посадовців. Список містить понад 600 прізвищ, зокрема міністра оборони РФ Сергія Шойгу, депутатів російської Думи та інших представників влади.