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Уряд пропонує розширити санкції проти Януковича, Лєбєдєва, Курченка та Дерипаски

Кабмін вносить на розгляд РНБО пропозиції щодо блокування активів вказаних осіб.

Уряд пропонує розширити санкції проти Януковича, Лєбєдєва, Курченка та Дерипаски
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів України запропонував розширити санкції проти експрезидента Віктора Януковича та ексміністра оборони Павла Лєбєдева, а також олігархів Сергія Курченка та Олега Дерипаски.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Відповідні пропозиції були попередньо розглянуті Міжвідомчою робочою групою з питань реалізації державної санкційної політики, яку з кінця серпня очолює перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Своїм рішенням Уряд вносить на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування до вказаних осіб санкцій у виді “блокування активів - тимчасового позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що їм належать, зокрема через інших фізичних або юридичних осіб”.

Нові санкції стануть чинними після того, як відповідне рішення РНБО буде введено в дію Указом Президента України.

“Таким чином, це рішення суттєво збільшує ефективність санкцій, раніше ухвалених проти Віктора Януковича та інших осіб, оскільки позбавляє їх можливості розпоряджатися активами за допомогою сторонніх осіб”, – зазначили у Мінекономіки.

Окрім того, застосування санкцій у виді “блокування активів” у новій редакції Закону України “Про санкції” дає можливість Міністерству юстиції виявити та розшукати активи підсанкційних осіб та звернутися до Вищого антикорупційного суду з поданням щодо стягнення активів на користь держави.

Раніше за результатами розгляду Міжвідомчою робочою Уряд направив на розгляд РНБО пропозиції щодо санкцій до колишнього міністра МВС Віталія Захарченка та відносно “Росатому” й пов’язаних/афілійованих з компанією фізичних та юридичних осіб. Відповідний пакет готується для внесення на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про застосування персональних санкцій проти російських посадовців. Список містить понад 600 прізвищ, зокрема міністра оборони РФ Сергія Шойгу, депутатів російської Думи та інших представників влади.

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