Мета Росії, схоже, досі полягає у знищенні України, – міністр закордонних справ Австрії

Австрія готова пропонувати себе як місце для перемовин між Росією і Україною, але поки що така можливість є дуже далекою.

Про це в інтервʼю Wiener Zeitung заявив міністр закордонних справ Александр Шалленберґ.

"Навіть після виступу (Путіна – ред.) у Владивостоці видно, що нема (у росіян. – ред.) жодного наміру відступати. Зовсім навпаки. Мета Росії, схоже, досі полягає в тому, щоб знищити Україну", – заявив він.

Шалленберґ запевнив, що Європейських Союз збереже єдність у питанні антиросійських санкцій.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та перший заступник голови оборонного комітету ВР Олександр Завітневич говорили, що можливими напрямками наступу росіян є вихід на адміністративний кордон Донецької області, просування на Запорізькому напрямку, загроза розгортання бойових дій з території Білорусі та повторна спроба захопити столицю.