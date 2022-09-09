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Мета Росії, схоже, досі полягає у знищенні України, – міністр закордонних справ Австрії

Шалленберя запевнив. що ЄС забереж єдність у санкційній політиці. 

Мета Росії, схоже, досі полягає у знищенні України, – міністр закордонних справ Австрії
Александер Шалленберг
Фото: ЕРА/UPG

Австрія готова пропонувати себе як місце для перемовин між Росією і Україною, але поки що така можливість є дуже далекою.

Про це в інтервʼю Wiener Zeitung заявив міністр закордонних справ Александр Шалленберґ

"Навіть після виступу (Путіна – ред.) у Владивостоці видно, що нема (у росіян. – ред.) жодного наміру відступати. Зовсім навпаки. Мета Росії, схоже, досі полягає в тому, щоб знищити Україну", – заявив він. 

Шалленберґ запевнив, що Європейських Союз збереже єдність у питанні антиросійських санкцій.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та перший заступник голови оборонного комітету ВР Олександр Завітневич говорили, що можливими напрямками наступу росіян є вихід на адміністративний кордон Донецької області, просування на Запорізькому напрямку, загроза розгортання бойових дій з території Білорусі та повторна спроба захопити столицю. 

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