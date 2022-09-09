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Туреччина заявила про затримання одного з ключових терористів ІДІЛ

Він очолював терористичні "міністерство освіти" і "міністерство юстиції". 

Туреччина заявила про затримання одного з ключових терористів ІДІЛ
Фото: Anadolu

Турецька поліція затримала одного з ключових діячів терористичної "Ісламської держави" Башара Хаттаба Газаля аль-Сумайдан. Про це заявив президент Реджеп Таїп Ердоган, передає Anadolu.

Терорист, відомий також як "Абу Зейд", був затриманий під час спецоперації поліції і розвідки. Вважався одним із важливих керівників терористів ІДІЛ після ліквідації аль-Багдаді та Кардаша. 

Під час допиту аль-Сумайдан заявив, що очолював ІДІЛівські "міністерство освіти" та "міністерство юстиції".

Ердоган повідомив, що "тривалий час встановлювався звʼязок цього терориста в Сирії і Стамбулі та була отримана інформація про його намір проникнути в Туреччину". 

Затриманий терорист був позначений як керівник терористичної організації в одному зі звітів Радбезу ООН.

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