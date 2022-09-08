Населення Придністров’я відмовляється підписувати контракти з армією РФ, - ГУР Міноборони

Мешканці сепаратистського регіону не хочуть йти у російську армію на фоні останніх подій на фронті в Україні.

Спроби військового командування Росії розгорнути в Придністров’ї широку кампанію з вербування контрактників не дають результату. Населення окупованої РФ території відмовляється підписувати контракти з армією Росії, а в “оперативній групі військ” спостерігається масове дезертирство.

Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.

“Місцеве населення відмовляється йти в російську армію, навіть попри обіцянки високих грошових виплат, соціальні пакети та ймовірне забезпечення житлом. Головна причина – небажання брати участь у бойових діях на території України. Тим більше, що багато “добровольців”, які зважилися підписати контракт на початку війни, або загинули, або знаходяться в статусі зниклих безвісти”, - йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначають, що через обмежену кількість воєнного контингенту росіяни не можуть залучити необхідний ресурс для пошуку та повернення дезертирів. Також спостерігається масове звільнення зі служби після закінчення контракту.

Російські окупаційні війська проводять навчання особового складу по зміненій програмі. Зокрема, збільшено кількість занять з підрозділами тилового забезпечення та військово-медичної допомоги. Втім, під час навчань застосовуються застарілі підходи щодо надання першої невідкладної допомоги на полі бою, подальшої евакуації та забезпечення медичними засобами.

Більш того, військові забезпечуються технікою, медикаментами, індивідуальними перев’язочними пакетами та гумовими джгутами виключно радянського зразка.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров попередив Молдову, що загроза безпеці російських військ у сепаратистському регіоні Придністров’я може спровокувати військову конфронтацію з Москвою.