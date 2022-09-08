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Літо 2022 року в Європі було найспекотнішим за час спостережень

Вологи Європі також не вистачало.

Літо 2022 року в Європі було найспекотнішим за час спостережень

Влітку 2022 року Європа страждає від сильних хвиль спеки та найсильнішої посухи за століття. Більше того, минуле літо стало найспекотнішим за всю історію спостережень у Європі. 

Про це повідомляє MSN з посиланням на супутниковий моніторинг Єврокомісії.

Служба зі зміни клімату Copernicus (C3S) заявила, що температура в Європі була “«найвищою за всю історію спостережень як за серпень, так і за літо (червень-серпень) в цілому”.

Серпень був найспекотнішим з початку ведення записів у 1979 році, побивши попередній рекорд, встановлений у серпні 2021 року, на 0,4 градуси Цельсія.

В свою чергу температура з червня по серпень 2022 року була на 1,34 градуси вищою за історичне середнє значення за 1991-2020 роки, тоді як сам серпень був на 1,72 градуси вищим за середній.

Як повідомила прес-секретар Copernicus, служба впевнена, що 2022 рік був найспекотнішим літом у Європі з 1880 року, хоча супутникові дані є лише за декілька десятків років.

Нагадаємо, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії ім. Срезневського середня температура повітря цьогорічного літа в Києві склала 21,6 градус Цельсія, що на 1,2 градуси Цельсія перевищило кліматичну норму і забезпечило п’яту позицію серед найтепліших у столиці з 1881 року.

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