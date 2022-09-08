Блінкен оголосить про військову підтримку України і ще 18 країн, яким Росія може загрожувати в майбутньому, – Reuters

Які саме країни – не розголошується.

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосить про нове фінансування збройних сил України і ще 18 країн, яким російська агресія може загрожувати в майбутньому. Сума допомоги – $2 млрд, пише Reuters із посиланням на високопосадовця Держдепу.

Він сказав, що адміністрація президента США повідомила Конгрес про намір надати фінансування довготривалих інвестицій. Які 18 країн маються на увазі і яка сума з 2 млрд випаде Україні – невідомо.

Нагадаємо, сьогодні на авіабазі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині відбувається засідання Контактної групи щодо допомоги Україні, участь у якому беруть десятки міністрів оборони і військових високопосадовців. США вже оголосили новий пакет допомоги на $675 млн, що включає боєприпаси для "хаймарсів".