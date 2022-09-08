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США надіслали Україні свої найточніші боєприпаси Excalibur, – Bloomberg

Вони мають GPS-наведення. 

США надіслали Україні свої найточніші боєприпаси Excalibur, – Bloomberg
Excalibur
Фото: wikipedia

Пентагон відправив Україні свої найточніші артилерійські снаряди Excalibur з GPS-наведенням. Бюджетні документи свідчать про поповнення арсеналу, про яке не повідомлялося раніше, пише Bloomberg.

Посадовці офіційно ухилялися від коментарів щодо надання такого типу снарядів, попри повідомлення про плани їх постачань та вже за фактом використання. 

Excalibur, зброя для 155 мм гаубиць з супутниковим наведенням, здатна вразити ціль на відстані від двох метрів до 40,5 км, уперше була застосована у 2007 в Іраку при вбивстві лідера "Аль-Каїди" Абу Джури і його спільників. 

Бюджетний документ від минулого місяця свідчить про те, що Конгрес погодив витрату додаткових $92 млн "на закупку запасних боєприпасів Excalibur, переданих Україні на підтримку міжнародних зусиль з протидії російській агресії". 

У серпні видання POLITICO писало, що США планують відправити Україні такі снаряди. 

Нагадаємо, сьогодні США мають оголосити про нову оборонну допомогу українцям на $675 млн. Вона включатиме снаряди для HIMARS. 

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