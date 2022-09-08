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ЄС планує обмежити ціни на російський газ попри погрози Путіна

“Ми повинні скоротити доходи Росії, які Путін використовує для фінансування цієї жорстокої війни”.

ЄС планує обмежити ціни на російський газ попри погрози Путіна
Фото: скрин відео

Європейська комісія пропонує обмежити ціну на російський газ – через кілька годин після того, як російський лідер назвав цю ідею як дурістю.

Про це пише BBC.

“Ми повинні скоротити доходи Росії, які Путін використовує для фінансування цієї жорстокої війни”, – заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Міністри ЄC також шукають шляхи, як відокремити вартість газу від ціни на електроенергію, що є пов’язані на європейському ринку. 

Президентка Комісії виклала низку планів:

  • скорочення споживання електроенергії в години пік,
  • обмеження доходів для компаній, які отримують несподіваний прибуток від дешевої електроенергії, як-от відновлювані джерела енергії,
  • “внесок солідарності” від компаній, що працюють на викопному паливі,
  • допомога енергетичним компаніям, які мають труднощі в умовах нестабільності енергетичного ринку через підтримку “ліквідності”.

У п'ятницю, 9 вересня міністри енергетики ЄС спробують вирішити, як захистити споживачів і підприємства від загрози величезних рахунків взимку.

Водночас президент РФ Володимир Путін заявив, що Москва відреагує на обмеження, повністю припинивши постачання.

“Ми не будемо постачати газ, нафту, вугілля, мазут – ми нічого не будемо поставляти, якщо це буде суперечити інтересам Росії”, – сказав він.

Нагадаємо, ціни на енергоносії різко зросли після вторгнення Росії в Україну.

Європейські лідери звинуватили Москву у тому, що РФ перетворила експорт газу у зброю у відповідь на санкції Заходу проти російських фізичних осіб і компаній.

"Газпром" зупинив роботу трубопроводу “Nord Stream1” до північної Німеччини на невизначений термін. Причому Москва заявила, що Європа матиме проблеми з газом, поки не зніме санкції.

Комісар Євросоюзу з економіки Паоло Джентілоні заявив водночас, що запаси газу в ЄС наразі становлять 80% і ЄС готовий до повного припинення його постачання Росією.

Окрім того, минулого тижня група країн G7 оголосила про обмеження ціни на російську нафту – крок, який, за її словами, зменшить як доходи Москви від її вторгнення в Україну, так і інфляцію на Заході.

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