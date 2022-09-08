ЄС планує обмежити ціни на російський газ попри погрози Путіна

“Ми повинні скоротити доходи Росії, які Путін використовує для фінансування цієї жорстокої війни”.

Європейська комісія пропонує обмежити ціну на російський газ – через кілька годин після того, як російський лідер назвав цю ідею як дурістю.

Про це пише BBC.

“Ми повинні скоротити доходи Росії, які Путін використовує для фінансування цієї жорстокої війни”, – заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Міністри ЄC також шукають шляхи, як відокремити вартість газу від ціни на електроенергію, що є пов’язані на європейському ринку.

Президентка Комісії виклала низку планів:

скорочення споживання електроенергії в години пік,

обмеження доходів для компаній, які отримують несподіваний прибуток від дешевої електроенергії, як-от відновлювані джерела енергії,

“внесок солідарності” від компаній, що працюють на викопному паливі,

допомога енергетичним компаніям, які мають труднощі в умовах нестабільності енергетичного ринку через підтримку “ліквідності”.

У п'ятницю, 9 вересня міністри енергетики ЄС спробують вирішити, як захистити споживачів і підприємства від загрози величезних рахунків взимку.

Водночас президент РФ Володимир Путін заявив, що Москва відреагує на обмеження, повністю припинивши постачання.

“Ми не будемо постачати газ, нафту, вугілля, мазут – ми нічого не будемо поставляти, якщо це буде суперечити інтересам Росії”, – сказав він.

Нагадаємо, ціни на енергоносії різко зросли після вторгнення Росії в Україну.

Європейські лідери звинуватили Москву у тому, що РФ перетворила експорт газу у зброю у відповідь на санкції Заходу проти російських фізичних осіб і компаній.

"Газпром" зупинив роботу трубопроводу “Nord Stream1” до північної Німеччини на невизначений термін. Причому Москва заявила, що Європа матиме проблеми з газом, поки не зніме санкції.

Комісар Євросоюзу з економіки Паоло Джентілоні заявив водночас, що запаси газу в ЄС наразі становлять 80% і ЄС готовий до повного припинення його постачання Росією.

Окрім того, минулого тижня група країн G7 оголосила про обмеження ціни на російську нафту – крок, який, за її словами, зменшить як доходи Москви від її вторгнення в Україну, так і інфляцію на Заході.