Посол США в ООН про фільтрацію українців: РФ заперечуватиме, але винуватців цих звірств потрібно покарати

Росія заперечуватиме фільтрацію українців, але є простий спосіб дізнатися, чи це правда – надати доступ незалежним спостерігачам.

Про це йшлося у виступі посла США в ООН Лінди Томас-Грінфілд на засіданні Ради Безпеки ООН щодо фільтраційних операцій Росії.

Згідно з інформацією США, лише протягом липня понад 1800 дітей було перевезено з підконтрольних Росії районів України до Росії.

“Тисячі дітей піддалися фільтрації, деяких розлучили зі своїми родинами та забрали з дитячих будинків перед тим, як їх передали на усиновлення в Росії. Звичайно, мені не потрібно нагадувати Раді, що примусове переміщення або депортація осіб, які перебувають під захистом, з окупованих територій на територію окупанта є серйозним порушенням Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення та є воєнним злочином”, – зазначила Томас-Грінфілд.

Вона додала, що варто замислитися над долею тих, хто не проходить фільтрацію. “З кожним днем стає все більше доказів того, що тисячі українців, яких вважають небезпечними через їх потенційну приналежність до української армії, сил територіальної оборони, ЗМІ, уряду та груп громадянського суспільства, нібито затримують або просто зникають”, – каже посол.

“То чому вони це роблять? Чому вилучають українські документи? Чому українців змушують заповнювати анкети на російські паспорти? Чому вони залякують місцевих мешканців та депортують усіх, кого вважають небезпечними? Чому систематично каталогізують українців, які проходять крізь систему? Чому Росія призначає чиновників на окуповані території, нав'язує у школах свою навчальну програму та намагається змусити громадян України подавати документи на отримання російських паспортів? Чому російські сили та проксі роблять все можливе, щоб стерти живу пам'ять про Україну? Причина проста: підготуватися до спроби анексії”, – додала вона.

Це все є основною для проведення фіктивних референдумів і частиною російської гри для України, про яку США попереджали членів Радбезу ще з початку війни, підкреслила американка.

“Ці референдуми намагатимуться створити фальшиву видимість законності та громадської підтримки, щоб Росія відчувала, що може анексувати Херсонську, Запорізьку та інші області України. Звичайно, ми ніколи не визнаємо жодних спроб Росії силою змінити кордони України. Ми повинні притягнути до відповідальності винуватців цих звірств. Ми повинні відповісти як міжнародна спільнота – міжнародна спільнота, яка все ще поважає Статут ООН”, – йдеться у виступі.

За словами Томас-Грінфілд, всі знають якою буде відповідь Росії – “вони будуть заперечувати, заперечувати, заперечувати”. “. Впустіть ООН. Надайте незалежним спостерігачам доступ. Надати доступ недержавним організаціям. Дозволити гуманітарний доступ.”, – підкреслила вона.

“Як члени Ради Безпеки ми тут, щоб сприяти міжнародному миру та безпеці та дотримуватися Статуту ООН. Як мінімум, я сподіваюся, що кожен із нас тут сьогодні визнає, що всі особи, яких фільтрують, мають якнайшвидше отримати доступ до ООН та гуманітарних організацій, щоб ми могли перевірити їх добробут... Поки Росія не надасть цього доступу, нам доведеться покладатися на зібрані нами докази та сміливі свідчення тих, хто вижив. Картина, яку вони малюють, поряд із кількістю звітів, що зростає, жахає. Колеги, настане день, коли ми зберемося в цій Раді, щоб засудити спроби Російської Федерації анексувати нові території України. І я попрошу вас запам'ятати те, що ви тут чули. Ніхто, ніхто, не зможе сказати, що їх не попереджали”, – підсумувала посол.

Today, at the @UN Security Council, I spoke out about Russian’s harrowing filtration operation.



We must hold the perpetrators of these atrocities to account.



My full remarks: https://t.co/StIssrQYxg pic.twitter.com/zPmmWhKDOE — Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) September 7, 2022

Нагадаємо, Єльська лабораторія гуманітарних досліджень опублікувала новий звіт про проведення Росією фільтраційних таборів в Україні та примусових депортацій із країни осіб, які перебувають під захистом. У ньому задокументовано 21 об'єкт, пов'язаний із фільтрацією, лише на Донеччині.