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Росіяни знову обстріляли Харків

Як декілька ночей перед тим, російські окупанти влаштували обстріл Харкова.

Росіяни знову обстріляли Харків
Фото: Скріншот з відео на сторінці Ігоря Терехова

Ввечері 8 вересня російські окупаційні війська обстріляли Київський район Харкова.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов

Він додав, що попадання прийшлись у приватний сектор, де частково зруйновано кілька домоволодінь. На щастя, обійшлось без постраждалих. Пожеж немає. 

За попередньою інформацією, обстріл вівся реактивними системами залпового вогню.

Нагадаємо, сьогодні вранці загарбники знову обстріляли Харків – Немишлянський та Індустріальний райони. В останньому загинуло двоє чоловіків: 27 і 65 років.

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