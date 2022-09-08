Росіяни знову обстріляли Харків

Ввечері 8 вересня російські окупаційні війська обстріляли Київський район Харкова.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Він додав, що попадання прийшлись у приватний сектор, де частково зруйновано кілька домоволодінь. На щастя, обійшлось без постраждалих. Пожеж немає.
За попередньою інформацією, обстріл вівся реактивними системами залпового вогню.
Нагадаємо, сьогодні вранці загарбники знову обстріляли Харків – Немишлянський та Індустріальний райони. В останньому загинуло двоє чоловіків: 27 і 65 років.