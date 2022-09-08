До львівських волонтерів Літинського та Островського прийшли з обшуками
До львівських волонтерів Літинського та Островського прийшли з обшуками
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
ЗСУ знищили баржу з окупантами і технікою в районі Голої Пристані
ЗСУ знищили баржу з окупантами і технікою в районі Голої Пристані
Міський голова Чернігова відреагував на ролик Скабєєвої в місцевому спортклубі, який крутили... співробітники СБУ
Міський голова Чернігова відреагував на ролик Скабєєвої в місцевому спортклубі, який крутили... співробітники СБУ
Є підстави вважати, що війна Росії проти України триватиме й у 2023 році, – Залужний і Забродський
Є підстави вважати, що війна Росії проти України триватиме й у 2023 році, – Залужний і Забродський
Фокус зустрічі у форматі Рамштайн трохи зміститься, потрібно думати про майбутнє, – посадовці Пентагону
Фокус зустрічі у форматі Рамштайн трохи зміститься, потрібно думати про майбутнє, – посадовці Пентагону
Українські десантники збили ще два російські Су-25
Українські десантники збили ще два російські Су-25
ГоловнаСуспільствоВійна

Ракетами HIMARS в Україні знищено понад 400 важливих цілей, - генерал Міллі

Українські військові чудово навчились використовувати західну техніку.

Ракетами HIMARS в Україні знищено понад 400 важливих цілей, - генерал Міллі
Одна установка HIMARS вміщує 6 ракет GMLRS
Фото: defence-ua.com

Американське військове керівництво високо оцінило рівень підготовки українських військових. Зокрема, бійці ЗСУ ефективно використовують надані США РСЗВ HIMARS.

Про це повідомляє “Укрінформ” із посиланням на голову Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерала Марка Міллі. 

“Ми бачимо реальні та відчутні переваги від того, як Україна застосовує ці (надані Заходом – ред.) системи озброєнь. Для прикладу, Україна знищила понад 400 цілей ракетами HIMARS, і це мало руйнівний ефект”, - розповів американський генерал.

Міллі зазначив, що українці не мають переваги у вогневих засобах та кількості особового складу, але “продемонстрували високий рівень тактичної ефективності та неперевершену волю боротися за власну країну, боротися за свободу”.

Зокрема, бійці ЗСУ ефективно поєднують можливості західних систем озброєння із загальновійськовими маневрами, чудовим командуванням і управлінням для досягнення бажаного ефекту. Тому США та інші члени контактної групи у форматі “Рамштайн” налаштовані на забезпечення оборонною допомогою України не лише зараз, але і в майбутньому.

Нагадаємо, голова Пентагону Ллойд Остін анонсував наступну зустріч Контактної групи з оборони України. Чергова сесія відбудеться вже найближчими тижнями.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також