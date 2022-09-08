Ракетами HIMARS в Україні знищено понад 400 важливих цілей, - генерал Міллі

Американське військове керівництво високо оцінило рівень підготовки українських військових. Зокрема, бійці ЗСУ ефективно використовують надані США РСЗВ HIMARS.

Про це повідомляє “Укрінформ” із посиланням на голову Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерала Марка Міллі.

“Ми бачимо реальні та відчутні переваги від того, як Україна застосовує ці (надані Заходом – ред.) системи озброєнь. Для прикладу, Україна знищила понад 400 цілей ракетами HIMARS, і це мало руйнівний ефект”, - розповів американський генерал.

Міллі зазначив, що українці не мають переваги у вогневих засобах та кількості особового складу, але “продемонстрували високий рівень тактичної ефективності та неперевершену волю боротися за власну країну, боротися за свободу”.

Зокрема, бійці ЗСУ ефективно поєднують можливості західних систем озброєння із загальновійськовими маневрами, чудовим командуванням і управлінням для досягнення бажаного ефекту. Тому США та інші члени контактної групи у форматі “Рамштайн” налаштовані на забезпечення оборонною допомогою України не лише зараз, але і в майбутньому.

Нагадаємо, голова Пентагону Ллойд Остін анонсував наступну зустріч Контактної групи з оборони України. Чергова сесія відбудеться вже найближчими тижнями.