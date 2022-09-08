Фокус зустрічі у форматі Рамштайн трохи зміститься, потрібно думати про майбутнє, – посадовці Пентагону
Фокус зустрічі у форматі Рамштайн трохи зміститься, потрібно думати про майбутнє, – посадовці Пентагону
До львівських волонтерів Літинського та Островського прийшли з обшуками
До львівських волонтерів Літинського та Островського прийшли з обшуками
Є підстави вважати, що війна Росії проти України триватиме й у 2023 році, – Залужний і Забродський
Є підстави вважати, що війна Росії проти України триватиме й у 2023 році, – Залужний і Забродський
Смерть королеви Єлизавети II. Падіння останнього бастіону Європи
Смерть королеви Єлизавети II. Падіння останнього бастіону Європи
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
Міський голова Чернігова відреагував на ролик Скабєєвої в місцевому спортклубі, який крутили... співробітники СБУ
Міський голова Чернігова відреагував на ролик Скабєєвої в місцевому спортклубі, який крутили... співробітники СБУ
На Харківському напрямку українці захопили як трофей новітню модернізацію 152 мм САУ
На Харківському напрямку українці захопили як трофей новітню модернізацію 152 мм САУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Українська розвідка володіє повною інформацією про те, що відбувається на території ЗАЕС

"Це і катування, і так звані фільтраційні заходи, що по суті є актами геноциду, це примус і терор персоналу станції, це обстріли цивільних об’єктів, які ведуться з території АЕС і як окупанти завозять військову техніку на територію ЗАЕС".

Українська розвідка володіє повною інформацією про те, що відбувається на території ЗАЕС
Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Українська воєнна розвідка від початку повномасштабного вторгнення Росії відстежує ситуацію довкола Запорізької АЕС і володіє повною інформацією про те, що там відбувається. 

Про це повідомили в пресслужбі ГУР з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

За його словами, ГУР збирає інформацією власними силами і завдяки обміну з партнерами.

"Тому про окупантів нам відомо майже все – і про його наміри, навіть ті, які поки що починали втілюватись в життя. Ми чітко бачимо дії ядерного терориста, яким є російська федерація. Ми бачимо дії, які порушують гуманітарне право, несуть загрозу для життя мирного населення – це і катування, і так звані фільтраційні заходи, що по суті є актами геноциду, це примус і терор персоналу станції, це обстріли цивільних об’єктів, які ведуться з території АЕС і як окупанти завозять військову техніку на територію ЗАЕС", – сказав Юсов.

Він підкреслив, що наша держава і світова спільнота ознайомлені з ситуацією на атомній електростанції та "вживають необхідних заходів".

Нагадаємо, гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі звернувся до Ради безпеки ООН із пропозицією створити зону ядерної безпеки та захисту на ЗАЕС.

У Держатомрегулювання заявили, що в разі необхідності Державна інспекція ядерного регулювання ухвалить рішення про відключення шостого енергоблока Запорізької атомної електростанції – єдиного, який зараз працює.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також