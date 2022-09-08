Херсонщина: через витік інформації про переміщення російських підрозділів окупанти посилили фільтраційні заходи

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни посилили фільтраційні заходи.
Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України.
Зокрема, це зробили, щоб протидіяти витоку інформації про переміщення своїх підрозділів на залізничній станції населеного пункту Сокологірне.
У Генштабі зазначили - підрозділи росармії мають суттєві проблеми з логістичним забезпеченням на Херсонщині. Причина полягає в успішних діях партизанського руху.
Нагадаємо, в області росіяни намагаються залякати місцевих і змусити їх видати рідних і близьких – учасників партизанського руху.