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Херсонщина: через витік інформації про переміщення російських підрозділів окупанти посилили фільтраційні заходи

В області загарбники вже мають суттєві проблеми з логістичним забезпеченням.

Херсонщина: через витік інформації про переміщення російських підрозділів окупанти посилили фільтраційні заходи
Херсонська область
Фото: Telegram Людмили Денісової

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни посилили фільтраційні заходи.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України.

Зокрема, це зробили, щоб протидіяти витоку інформації про переміщення своїх підрозділів на залізничній станції населеного пункту Сокологірне.

У Генштабі зазначили - підрозділи росармії мають суттєві проблеми з логістичним забезпеченням на Херсонщині. Причина полягає в успішних діях партизанського руху.

Нагадаємо, в області росіяни намагаються залякати місцевих і змусити їх видати рідних і близьких – учасників партизанського руху.

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