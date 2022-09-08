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У бою на Миколаївщині загинув майор УСО НАБУ Іван Гвоздєв

У Івана залишилася дружина та батьки.

У бою на Миколаївщині загинув майор УСО НАБУ Іван Гвоздєв

Майор Управління спеціальних операцій Національного антиконституційного бюро Іван Гвоздєв загинув сьогодні під час бойових дій у Миколаївській області.

Про це НАБУ повідомило у Telegram.

Зазначається, що 8 вересня під час бою на Миколаївщині загинув співробітник Національного бюро Іван Гвоздєв.

“Киянин, який більшу частину життя віддав службі в органах СБУ, а з 2017 року працював в Управлінні спеціальних операцій НАБУ, був неодноразово відзначений за професійні досягнення та мав звання майора. А коли російські бомби та ракети почали падати на мирні українські міста та села, Іван не вагаючись став на захист рідної землі”, – зазначають у НАБУ.

У Івана залишилася дружина та батьки.

“Колектив Національного бюро висловлює щирі співчуття родині і друзям загиблого”, – йдеться в дописі.

 

Нагадаємо, учора у Києві попрощалися з директором компанії "Українська броня" В'ячеславом Наливайком, який загинув на фронті

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