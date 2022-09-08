Були влучання в багатоповерхівки, приватні будинки, магазини і АЗС.

Сьогодні російські військові обстріляли Донецьку область. Унаслідок обстрілу загинули дві людини, четверо дістали поранення.

Про це Офіс генпрокурора повідомив у Facebook.

Зазначається, що окупанти здійснили масований обстріл з РСЗВ "ураган" та мінометів центральної частини Бахмута.

Фото: Офіс генпрокурора у Facebook

“Снаряди росіян потрапили в приватні будинки, магазини, АЗС і багатоповерхівки. В результаті цього загинув один місцевий житель, ще четверо отримали поранення”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Офіс генпрокурора у Facebook

В Офісі генпрокурора додали, що війська РФ з артилерії обстріляла селище Нью-Йорк, в результаті чого біля власного будинку загинула жінка.

Нагадаємо, протягом минулої доби окупаційні війська завдали 18 ударів по оселях мирних мешканців та інфраструктурі Донеччини. Є вбиті та поранені цивільні.