Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
Українські десантники збили ще два російські Су-25
Українські десантники збили ще два російські Су-25
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
ЗСУ знищили баржу з окупантами і технікою в районі Голої Пристані
ЗСУ знищили баржу з окупантами і технікою в районі Голої Пристані
Олена Зеленська відповіла на закиди з боку музиканта Роджера Вотерса
Олена Зеленська відповіла на закиди з боку музиканта Роджера Вотерса
Є підстави вважати, що війна Росії проти України триватиме й у 2023 році, – Залужний і Забродський
Є підстави вважати, що війна Росії проти України триватиме й у 2023 році, – Залужний і Забродський
Міський голова Чернігова відреагував на ролик Скабєєвої в місцевому спортклубі, який крутили... співробітники СБУ
Міський голова Чернігова відреагував на ролик Скабєєвої в місцевому спортклубі, який крутили... співробітники СБУ
​Острів надій. До 30-ї річниці воєнної розвідки України
​Острів надій. До 30-ї річниці воєнної розвідки України
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог застосував заборонені касетні боєприпаси на Донеччині, - МВС

Поліція фіксує наслідки обстрілів.

Ворог застосував заборонені касетні боєприпаси на Донеччині, - МВС
Фото: Пресслужба МВС

Протягом доби окупаційні війська завдали 18 ударів по оселях мирних мешканців та інфраструктурі Донеччини. Є вбиті та поранені цивільні.

Про це повідомляє МВС.

“Російська армія атакувала вісім населених пунктів - міста Авдіївка, Бахмут, Курахове, Мар’їнка, села Водяне, Галицинівка, Карлівка, Ласточкине”, - йдеться у повідомленні.

Ворог застосував ракети ЗРК “С-300”, РСЗВ “Град” і “Ураган”, артилерію.

Зокрема окупанти чотири рази накривали вогнем Бахмут. Вже вдруге постраждала будівля ДСНС, поранено двох рятувальників. Пошкоджено автомобіль “швидкої допомоги”, ринок, центр дозвілля та культури, техніка ДП “Артемсіль”, гаражі.

“Тричі окупанти обстріляли Галицинівку реактивною артилерією з касетними боєприпасами. Руйнувань зазнали п’ять приватних будинків, де загинули та були поранені мирні жителі”, - зазначили в МВС.

Було зруйновано та пошкоджено 20 цивільних об’єктів, з них вісім - житлові будинки. Пошкоджено приміщення Курахівської ТЕС.

Нагадаємо, унаслідок російського обстрілу в Слов’янську загинули троє людей, пошкоджено школу і будинок. Під завалами багатоповерхівки виявили трьох жертв нападу росіян.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також