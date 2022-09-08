Ворог застосував заборонені касетні боєприпаси на Донеччині, - МВС

Протягом доби окупаційні війська завдали 18 ударів по оселях мирних мешканців та інфраструктурі Донеччини. Є вбиті та поранені цивільні.

Про це повідомляє МВС.

“Російська армія атакувала вісім населених пунктів - міста Авдіївка, Бахмут, Курахове, Мар’їнка, села Водяне, Галицинівка, Карлівка, Ласточкине”, - йдеться у повідомленні.

Ворог застосував ракети ЗРК “С-300”, РСЗВ “Град” і “Ураган”, артилерію.

Зокрема окупанти чотири рази накривали вогнем Бахмут. Вже вдруге постраждала будівля ДСНС, поранено двох рятувальників. Пошкоджено автомобіль “швидкої допомоги”, ринок, центр дозвілля та культури, техніка ДП “Артемсіль”, гаражі.

“Тричі окупанти обстріляли Галицинівку реактивною артилерією з касетними боєприпасами. Руйнувань зазнали п’ять приватних будинків, де загинули та були поранені мирні жителі”, - зазначили в МВС.

Було зруйновано та пошкоджено 20 цивільних об’єктів, з них вісім - житлові будинки. Пошкоджено приміщення Курахівської ТЕС.

Нагадаємо, унаслідок російського обстрілу в Слов’янську загинули троє людей, пошкоджено школу і будинок. Під завалами багатоповерхівки виявили трьох жертв нападу росіян.