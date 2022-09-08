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ЗСУ продовжують наступальні операції в Херсонській області, – міноборони Британії

Захисники, ймовірно, знищили понтонну переправу в Дарʼївці, тож поповнювати втрати і розгортати резерви росіянам стає все складніше. 

ЗСУ продовжують наступальні операції в Херсонській області, – міноборони Британії
Ілюстративне фото мосту Херсонської області
Фото: Юрій Соболевський

ЗСУ продовжують проводити наступальні операції в Херсонській області. Сили оборони, ймовірно, зруйнували понтонну переправу в Дарʼївці, яку росіяни звели після того, як основні мости зазнали руйнації.

Про це йдеться в повідомленні розвідки, оприлюдненому у твіттері міністерства оборони Великої Британії. "Дарʼївська переправа є однією з головних маршрутів між північним і південним секторами російської присутності уздовж ріки Дніпро", – зазначили розвідники.

Українські постійні точні удари вразливих перетинів, схоже, продовжують чинити тиск на російські війська: вони уповільнили можливість розгортати резерви та проводити матеріальне постачання зі сходу.

Нагадаємо, учора Сили оборони України завадили спробі ворога налагодити альтернативну переправу в районі Голої Пристані Херсонської області. Захисники знищили баржу з окупантами та бойовою технікою на борту. 

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