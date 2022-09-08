Окупанти депортували до Росії 1,6 млн українців, – оцінка США

Серед них – діти, яких відібрали в батьків та віддали на незаконне всиновлення.

За оцінкою США, окупанти депортували до Росії 1,6 млн українців. Ворожі сили примушують мирних людей проходити "фільтрацію", що включає інвазивні перевірки, допити, розділення членів однієї родини та затримання.

Процес фільтрації пройшли і тисячі дітей. Тільки за липень їх було 1800, деяких відібрали у батьків і передали в Росію на "всиновлення", пише New York Times із посиланням на заяву посла США в Організації Обʼєднаних Націй Лінди Томас-Грінфілд, яку вона зробила на засідання Радбезу ООН. Засідання щодо депортації українців було скликано на прохання Штатів і Албанії.

Москва переправляє українців "для підготовки спроби анексії" і "створення шахрайської видимості легітимності російської окупації та можливої анексії ще більшої території", сказала дипломатка.

Вона підкреслила, що дії РФ є воєнним злочином і закликала Росію надати доступ міжнародним спостерігачам для розслідування таборів і місць увʼязнення, де росіяни утримують мирних українців.

Звіт Human Rights Watch також свідчить про насильницьке переміщення українців з Маріуполя і Харківської області на російську територію чи в окуповані населені пункти.

"Примусове переміщення та процес фільтрації мають різні порушення щодо цивільних осіб". Агентство ООН з прав людини також задокументувало велику кількість випадків, коли депортовані українці після відправлення в Росію повертались на Батьківщину через треті країни.

Нагадаємо, понад 1000 викрадених з Маріуполя українських дітей незаконно всиновили в різних регіонах Росії. Йдеться про Тюмень, Іркутськ, Кемерово та Алтай.

Ще понад 300 нелегально вивезених з Батьківщини українських малюків розміщені росіянами в закладах утримання Краснодарського краю.