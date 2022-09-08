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Ворог обстріляв Марганецьку громаду на Дніпропетровщині

На півдні ворог 6 разів за добу атакував авіацією позиції ЗСУ.

Ворог обстріляв Марганецьку громаду на Дніпропетровщині
Марганець, ілюстративне фото
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

На півдні основна увага росіян зосереджена на утриманні займаних рубежів та дистанційних діях.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Йдеться про артилерійські та мінометні обстріли, авіаційні та ракетні удари по українських позиціях та мирних населених пунктах.

За день ворог 6 разів атакував авіацією позиції ЗСУ.

“З важкої ствольної артилерії обстріляв Марганецьку територіальну громаду (Дніпропетровська область). Влучив по території промислового підприємства, потерпілих серед цивільного населення немає”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 7 вересня ворог обстріляв з “градів”, мінометів і важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

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