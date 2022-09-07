Завдяки столичному центру зайнятості роботу знайшли більше 500 переселенців

В Києві вдалось забезпечити роботою завдяки Київському міському центрі зайнятості 539 внутрішніх переселенців. Найбільше людей влаштувалися у сферах торгівлі та ремонту.
Про це повідомляють у Київському міському центрі зайнятості.
Зазначається, що найбільше внутрішньо переміщених осіб працевлаштувались у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, переробної промисловість, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, освіти.
При цьому сім роботодавців отримали компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.
Нагадаємо, в рамках реформи сфери зайнятості було прийнято рішення залучати безробітних до суспільно корисних робіт. Безробітні, які понад 30 днів перебувають за кордоном під час війни, втрачають цей статус.