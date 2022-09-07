Росіяни обстріляли з мінометів громаду на Сумщині, - Живицький

Російські окупаційні війська обстріляли громаду на Сумщині.

Про це повідомив у соцмережах керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, загарбники двічі відкривали мінометний вогонь по території Есманьської ОТГ.

Було зафіксовано 17 "прильотів".

Живицький додав, що обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, за вчорашній день рашисти випустили по Сумщині 140 мін та снарядів.

Сьогодні вночі був обстріл Миропільської громади Сумської області. Зафіксували 13 мінометних "прильотів".