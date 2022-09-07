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На повернутому росіянами тілі британського волонтера Пола Урі присутні сліди катувань, відсутні частини тіла, - Лубінець

Перемовини щодо повернення тіла тривали півтора місяці.

На повернутому росіянами тілі британського волонтера Пола Урі присутні сліди катувань, відсутні частини тіла, - Лубінець
Пол Урі
Фото: Дмитро Лубінець

Російська Федерація через проксідержавне утворення “ДНР” повернула тіло закатованого британського волонтера Пола Урі. З квітня до липня 2022 року його незаконно утримували в заручниках в тимчасово окупованому Донецьку. 

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

“Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, я вже сьогодні можу відповідально казати про те, що така смерть була насильницька. Людина просто не може витримати такі катування. Я бачив фото тіла загиблого і у будь-кого, хто це побачить сумнівів не залишиться”, - наголосив Лубінець.

Він зазначив, що остаточно причину смерті Пола Урі підтвердить судмедекспертиза, в належний спосіб поінформовано посольство Великобританії в Україні.

Лубінець наголосив, що вбивство Пола Урі через катування - воєнний злочин, який стане ще одним доказом під час трибуналу над російським політичним та військовим керівництвом. 

“Російська Федерація вчергове показує своє людожерське обличчя. Щоденно піддаються катуванням та знаходяться під загрозою позасудових страт тисячі цивільних громадян, які незаконно утримуються у заручниках Росією на тимчасово окупованих територіях”, - підкреслив Дмитро Лубінець.

Він нагадав, що британці Пол Урі та Ділан Гілл були захоплені російськими військовими наприкінці квітня 2022 року поряд із Дніпрорудним у Запорізькій області, коли вони здійснювали свою діяльність як волонтери, долучені до евакуації виключно мирного населення з зони активних бойових дій. 

Наразі Ділан Гілл не звільнений та “звинувачується” у найманстві “ДНР”, разом із іншими чотирма іноземцями - Ендрю Гіллом та Джоном Хардінгом з Великої Британії, Векославом Пребігом з Хорватії та Матіасом Густавссоном з Швеції.

“Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини висловлюю щирі співчуття родині та друзям жорсто Пола Урі. Українці ніколи не забудуть кожного, хто став поряд на допомогу нашій країні в боротьбі з російською агресією як цивільний волонтер чи військовий доброволець”, - підсумував Лубінець.

Нагадаємо, Дмитро Лубінець звернувся до Слідчої комісії ООН через наругу росіян над останками українських військових. Лубінець вказав на те, що тіла загиблих заслуговують на шанобливе ставлення незалежно від того, йдеться про військових чи мирних жителів. 

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