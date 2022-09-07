Волонтери продають фото краєвидів Херсонщини для допомоги ЗСУ

В рамках проєкту TripMustGoOn до широкомасштабного вторгнення РФ було зроблено чимало художніх фото. Тепер волонтери продають їх, а виручені кошти перераховують на потреби ЗСУ.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на ексначальника управління туризму та курортів Херсонської ОДА Миколу Шаповала.

“Пам’ятаєте наш проєкт TripMustGoOn (реалізовувався у 2020 році в Херсонській області та був присвячений туризму, - ред.)? З того проєкту у нас є дуже багато фотографій, які зараз актуальні, бо всі ці території нині окуповані. Тому виникла ініціатива надрукувати ці фотографії, ми просимо бійців, які заходять у наш волонтерський центр, робити підписи і продаємо світлини. Все, за виключенням собівартості, йде на те, щоб купувати форму або щось з амуніції нашим військовим – за картину просимо 5 тисяч гривень, мінус 470 гривень. Таким чином, 4530 гривень - донат”, - каже Шаповал.

Він уточнив, що вже продали фото Антонівського моста у двох ракурсах, фотографія з кінбурнськими дикими вільними конями, фотокартина Шато, Хаблівського маяка.

Наразі Шаповал представив світлину Рожевого озера, на Арабатській Стрілці з автографом Данієля Салема, який зараз воює у лавах ЗСУ.

Нагадаємо, фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" із партнерами передали українським захисникам тактичні аптечки й додаткові сертифіковані турнікети.