Під завалами можуть бути люди.

У Слов'янську Донецької області внаслідок ворожого обстрілу зруйновано під'їзд житлового будинку. Ведуться рятувальні роботи, інформація про постраждалих уточнюється.

Про це повідомив у Facebook голова міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

"Середа, 7 вересня. У нас знову недобрий ранок. Два влучання. Черевківка, 4-та школа. На щастя, без жертв. Вулиця Торська, будинок 43. "Склався" під'їзд. Під завалами можуть бути люди. Ведуться рятувальні роботи. Кількість постраждалих наразі невідома", – зауважив Лях.

Фото: Вадим Лях у Facebook

За його словами, від ударної хвилі постраждали й сусідні будинки. Голова ВЦА закликав мешканців евакуюватися з міста.

Фото: Вадим Лях у Facebook

Фото: Вадим Лях у Facebook

Нагадаємо, минулої доби росіяни вбили трьох митних мешканців Донеччини, дві людини отримали поранення.