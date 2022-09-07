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Унаслідок російського обстрілу у Слов’янську пошкоджено школу і зруйновано під’їзд житлового будинку

Під завалами можуть бути люди.

Унаслідок російського обстрілу у Слов’янську пошкоджено школу і зруйновано під’їзд житлового будинку
Фото: Вадим Лях у Facebook

У Слов'янську Донецької області внаслідок ворожого обстрілу зруйновано під'їзд житлового будинку. Ведуться рятувальні роботи, інформація про постраждалих уточнюється.

Про це повідомив у Facebook голова міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

"Середа, 7 вересня. У нас знову недобрий ранок. Два влучання. Черевківка, 4-та школа. На щастя, без жертв. Вулиця Торська, будинок 43. "Склався" під'їзд. Під завалами можуть бути люди. Ведуться рятувальні роботи. Кількість постраждалих наразі невідома", – зауважив Лях.

Фото: Вадим Лях у Facebook

За його словами, від ударної хвилі постраждали й сусідні будинки. Голова ВЦА закликав мешканців евакуюватися з міста.

Фото: Вадим Лях у Facebook

Фото: Вадим Лях у Facebook

 

Нагадаємо, минулої доби росіяни вбили трьох митних мешканців Донеччини, дві людини отримали поранення. 

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