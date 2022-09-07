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Компанії, що співпрацюють з РФ і є в списку НАЗК "Міжнародні спонсори війни", тепер будуть і в базі World-Check

Це найбільша у світі база для перевірки контрагентів щодо зв’язків з терористичними організаціями, шахрайством тощо.

Компанії, що співпрацюють з РФ і є в списку НАЗК "Міжнародні спонсори війни", тепер будуть і в базі World-Check
Фото: rada.gov.ua

Тепер усі компанії, які продовжують співпрацю з Росією і включені до списку НАЗК "Міжнародні спонсори війни", тепер потраплять і в базу даних World-Check.

Про це йдеться на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це НАЗК повідомила міжнародна компанія LSEG, власники Refinitiv, що є оператором бази World-Check.

"Іноземні компанії, які продовжують співпрацю з Росією, попри санкційні обмеження, потрапили до World-Check – найбільшої у світі бази для перевірки контрагентів щодо зв’язків з терористичними організаціями, шахрайством тощо. Це створить їм суттєві проблеми у подальшій підтримці війні, адже банки і страхові компанії використовують World-check для оцінки ризиків. Відтак, співучасники війни будуть обмежені у вільному доступі до особистих і корпоративних фінансів», – зауважив глава агентства Олександр Новіков.

Ознайомитися з переліком "Міжнародних спонсорів війни" можна на порталі "Війна і санкції". Туди внесли міжнародні компанії, які забезпечують державний та приватний сектор РФ товарами і послугами критичного призначення, а також поповнюють російський бюджет і тим самим фінансують війну проти України.

Нагадаємо, США наразі не готові визнавати РФ країною-спонсором тероризму. На їхню думку, визнання Росії країною-спонсором тероризму може вплинути на глобальну продовольчу безпеку та інші міжнародні процеси. Таким чином, це створить негативний ефект для самої України.

Нещодавно ЄС розширив список персональних санкцій проти росіян.

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