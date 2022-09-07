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Є підстави вважати, що війна Росії проти України триватиме й в 2023 році, – Залужний і Забродський

Росіяни можуть вирішити знову пробувати захопити Київ. 

Є підстави вважати, що війна Росії проти України триватиме й в 2023 році, – Залужний і Забродський
Валерій Залужний
Фото: EPA/UPG

Війна Росії проти українців давно не вкладається в поняття локального конфлікту середньої інтенсивності. Нині є підстави вважати, що бойові дії продовжаться і після завершення цього року.

Про це в матеріалі для Укрінформу написали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і перший заступник голови Комітету ВР України з питань нацбезпеки, оборони і розвідки генерал-лейтенант Михайло Забродський

"Окремо стоїть питання тривалості зазначеного конфлікту. Адже ні в якому уявленні він вже не вкладається ані в рамки анонсованого російського “бліцкригу”, ані в тривалість активних фаз бойових дій у війнах початку 21-го сторіччя. В будь-якому випадку, тривалість війни вже вимірюється місяцями. І існують всі підстави вважати, що цей часовий рахунок перетне календарні межі 2022 року", – йдеться в ньому. 

Можливими напрямками наступу росіян є вихід на адміністративний кордон Донецької області, просування на Запорізькому напрямку, загроза розгортання бойових дій з території Білорусі та повторна спроба захопити столицю. 

Нагадаємо, західна й українська розвідки вважають, що Кремль не відмовився від планів, які мав на початку повномасштабного вторгнення: повалення влади та захоплення України. 

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