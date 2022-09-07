Володимир Зеленський видав указ "Про День воєнної розвідки України"

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 7 вересня Дня воєнної розвідки України.

Про це йдеться в Указі президента № 629/2022 від 7 вересня опублікованому на сайті глави держави.

"Ураховуючи значний внесок воєнної розвідки України у справу забезпечення захисту національних інтересів від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздатності держави, з метою підтримання високого авторитету воєнної розвідки, вшанування звитяг воєнних розвідників постановляю установити День воєнної розвідки України, який відзначати щороку 7 вересня", – йдеться у документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 7 вересня 1992 року, відповідно до указу Президента "Про Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України", у складі оборонного відомства був створений розвідувальний орган стратегічного рівня. Це започаткувало воєнну розвідку України.

Докладніше про воєнну розвідку України в умовах повномасштабної війни читайте в матеріалі LB.ua: Острів надій. До 30-ї річниці воєнної розвідки України.