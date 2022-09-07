У Василькові перейменували дві вулиці імені "єдинороски" Терешкової

У Василькові міська рада проголосувала за перейменування 132 вулиць, які пов'язані з російським та радянським культурним насліддям.
Про це повідомила у Facebook міська голова Василькова Наталія Баласинович.
Згідно з повідомленням, вулицю і провулок Терешкової перейменували на Ботанічну та Ботанічний відповідно. Крім цього усі провулки, які мали у назві “Тракторний” перейменували на Каштанові.
Ще три вулиці міста перейменовані на честь Героїв України. Це:
- вулиця Польова – на честь льотчика В’ячеслава Єрка;
- вулиця Черняховського – на честь льотчика Олександра Бринжали;
- провулок Курчатова – на честь волонтера, учасника Євромайдану і громадського діяча Дмитра Гончаренка.
Нагадаємо, нещодавно на Львівщині перейменували останню вулицю, яка була названа на честь Терешкової.