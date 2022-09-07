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У Василькові перейменували дві вулиці імені "єдинороски" Терешкової

Також три вулиці міста були перейменовані на честь Героїв України.

У Василькові перейменували дві вулиці імені "єдинороски" Терешкової
Депутат Держдуми РФ Валентина Терешкова
Фото: Московський комсомолець

У Василькові міська рада проголосувала за перейменування 132 вулиць, які пов'язані з російським та радянським культурним насліддям.

Про це повідомила у Facebook міська голова Василькова Наталія Баласинович. 

Згідно з повідомленням, вулицю і провулок Терешкової перейменували на Ботанічну та Ботанічний відповідно. Крім цього усі провулки, які мали у назві “Тракторний” перейменували на Каштанові.

Ще три вулиці міста перейменовані на честь Героїв України. Це:

  • вулиця Польова – на честь льотчика В’ячеслава Єрка;
  • вулиця Черняховського – на честь льотчика Олександра Бринжали;
  • провулок Курчатова – на честь волонтера, учасника Євромайдану і громадського діяча Дмитра Гончаренка.

 

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині перейменували останню вулицю, яка була названа на честь Терешкової.

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