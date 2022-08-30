На Львівщині перейменували останню вулицю імені "єдинороски" Терешкової

Тепер вона має назву отця Маркіяна Марисюка.

На Львівщині в селі Тичок Червоноградського району перейменували останню в області вулицю, названу на честь космонавтки, депутатки "Єдиної Росії" Валентини Терешкової.

Про це LB.ua стало відомо з відповіді на запит, отриманої 30 серпня.

Рішення про перейменування було ухвалено 16 серпня на сесії Добротвірської селищної ради.

Фото: Lb.ua

Загалом у Львівській області було шість вулиць імені Валентини Терешкової.

Нагадаємо, 23 серпня на сесії Станишівської об'єднаної територіальної громади на Житомирщині депутати одноголосно проголосували за перейменування вулиці, названої на честь Валентини Терешкової.