До міськради Запоріжжя зі слідчими діями прийшли правоохоронці

До міської ради Запоріжжя 30 серпня зі слідчими діями прийшли правоохоронці.

Про це повідомив у Телеграм секретар міськради Анатолій Куртєв. Він звернувся до містян із повідомленням, що поки що не може оперативно інформувати про події.

"Зараз у міській раді працюють слідчі, вони проводять слідчі дії", – сказав він.

Куртєв запевнив, що міська влада готова співпрацювати з правоохоронцями.

Причина слідчих дій не розголошується.

Нагадаємо, обшуки в міськраді Запоріжжя відбувалися і торік, у листопаді. Тоді справа стосувалась розтрати майна.