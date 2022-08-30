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До міськради Запоріжжя зі слідчими діями прийшли правоохоронці

Секретар запевнив, що міськрада готова до співпраці. 

До міськради Запоріжжя зі слідчими діями прийшли правоохоронці
Запорізька міська рада
Фото: Запорізька міськрада

До міської ради Запоріжжя 30 серпня зі слідчими діями прийшли правоохоронці.

Про це повідомив у Телеграм секретар міськради Анатолій Куртєв. Він звернувся до містян із повідомленням, що поки що не може оперативно інформувати про події. 

"Зараз у міській раді працюють слідчі, вони проводять слідчі дії", – сказав він.

Куртєв запевнив, що міська влада готова співпрацювати з правоохоронцями. 

Причина слідчих дій не розголошується. 

Нагадаємо, обшуки в міськраді Запоріжжя відбувалися і торік, у листопаді. Тоді справа стосувалась розтрати майна. 

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