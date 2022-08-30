Місія МАГАТЕ на чолі з Рафаелем Гроссі прибула до Києва, – CNN

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на чолі з її главою Рафаелем Гроссі прибула до Києва напередодні запланованого візиту на Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє CNN.

Видання зазначає, що журналісти бачили членів делегації МАГАТЕ в готелі у Києві вранці 30 серпня.

Нагадаємо, до складу місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка на запрошення України відвідає Запорізьку АЕС, увійшли 14 міжнародних експертів.

Місія МАГАТЕ сфокусується на трьох завданнях: