​Росія використовує насильницькі зникнення як метод ведення війни, - правозахисники

Українські правозахисники наголошують, що Росія використовує насильницькі зникнення людей як метод ведення війни, залякування і придушення спротиву ще з березня 2014 року під час окупації Криму. Пізніше ця практика стала ще більш поширеною в ОРДЛО, однак з 24 лютого РФ почала масово викрадати українців, використовуючи тортури і навіть страти.

Про це заявила голова Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик під час онлайн-конференції 30 серпня до Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень.

Так, із 24 лютого ZMINA задокументувала щонайменше 311 випадків насильницьких зникнень українців на новоокупованих територіях. Потерпілі є активними членами місцевих громад, включаючи представників органів місцевого самоврядування, журналістів, волонтерів, освітян, релігійних і культурних діячів, активістів, які не були згодні з окупацією, або членів їхніх родин. 181 людину з цього числа було звільнено, але 118 наразі вважаються зниклими або перебувають у російському полоні.

"Російські військові щодня викрадають цивільних українців незалежно від їхнього статусу. Наша організація змогла задокументувати лише невелику частину цієї злочинної практики окупантів. Водночас ми з впевненістю можемо стверджувати, що в зоні особливого ризику насильницьких зникнень знаходяться активісти та волонтери, посадові особи місцевого самоврядування, освітяни та інші люди, які активно виявлять свою позицію. На сьогодні ми зафіксували щонайменше 127 випадків викрадень активістів та волонтерів, 98 викрадень посадовців місцевого самоврядування та 28 – освітян", – повідомила дослідниця Центру прав людини ZMINA Надія Добрянська.

12 осіб були закатовані чи убиті в полоні або померли після звільнення, не переживши катувань. Зокрема, на Київщині були страчені після викрадення староста Мотижина Ольга Сухенко та її родина: чоловік Ігор та син Олександр, волонтери Сергій Кубрушко, Андрій Шостак, Сергій Піскотін та чеський волонтер на ім’я Томаш.

Найбільша кількість зниклих українців зафіксована на окупованому півдні України: в Херсонській області було викрадено 119 людей, а в Запорізькій – 90. В окупованих районах Харківщини наразі відомо про 27 насильницьких зникнень. Водночас інформації з ОРДЛО мало через активні бойові дії та проблеми зі зв’язком.

Правозахисники зазначають, що також Росія часто викрадає родичів українських військовослужбовців, ветеранів, представників правоохоронних органів, місцевих бізнесмени та інших людей.

Упродовж 2014-2021 років КримSOS здійснював системну роботу на тему насильницьких зникнень, було зафіксовано 44 випадки насильницьких зникнень у Криму, 15 з них – люди, чия доля та місцезнаходження досі невідомі.

"Серед 15 жертв, яких досі не знайшли, такі активісти, як Тимур Шаймарданов, Сейран Зінедінов, Іслям Джеппаров, Джевдет Іслямов, Ескендер Апселямов, Мухтар Арісланов, Руслан Ганієв, Арлен Терехов, Ервін Ібрагімов, Ескендер Ібраїмов, Валерій Ващук, Іван Бондарець, Василь Черниш, Федір Костенко та Арсен Алієв. Ці жертви насильницьких зникнень – проукраїнські та кримськотатарські активісти або родичі когось із них. Російська влада таким чином придушувала голос активістів на півострові на початку, так само Росія діє на новоокупованих територіях зараз", - зазначає Олексій Тільненко, голова правління “КримSOS”.

Тільненко додає, що з березня 2022 року в їхній організації працює окрема “гаряча лінія” з питань полонених та насильницьких зникнень. Наразі на неї надійшло вже понад 1 тис. звернень.

За даними правозахисників, Росія утримує українців в окупованому Криму, у СІЗО Брянської, Бєлгородської, Курської, Ростовської, Рязанської областей. Часто цивільні знаходяться поряд з військовослужбовцями, й навіть в одних камерах. Також багато українців утримуються на тимчасово окупованих територіях України.

"Якщо говорити про місця утримання у Донецькій області, то може йтися про раніше створені так звані СІЗО Донецька, колонії №32, №97 у Макіївці, №127 у Сніжному, №52 у Єнакієвому тощо. А також нові місця утримання, як відома вже всім колонія №120 в Оленівці Волноваського району або ж у відділку поліції у Старобешеве", – каже Катриченко.

Олена Цигіпа, дружина викраденого 12 березня на Херсонщині журналіста і громадського діяча Сергія Цигіпи, закликала людей не боятися говорити про їхніх зниклих близьких, надавати розголосу цим історіям, адже це може допомогти звільнити людину.

Нагадаємо, Росія віддала на незаконне всиновлення понад 1000 викрадених дітей з Маріуполя. Викрадення дітей – також одна з тактик терору російської армії. Окупанти відкрито говорять, що будуть продовжувати кіднепінг, зокрема на Луганщині.