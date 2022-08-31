​ДБР скерувало до суду справу проти командиру російського фрегата "Адмірал Макаров", який обстрілював Одесу та Миколаїв

У 2014 році він перейшов на бік російських окупантів у Криму.

Державне бюро розслідувань завершило спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього капітана II рангу військової частини з АР Крим, а нині командира російського фрегата "Адмірал Макаров".

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Обвинувальний акт направлено до суду.

У 2014 році чоловік зрадив присязі на вірність народові України та залишився на захопленій російськими окупантами території, відмовившись передислоковуватися до Миколаївської області. Перебіжчик присягнув РФ та продовжив службу в російському флоті.

У 2022 році корабель під його командуванням запускав крилаті ракети по Миколаєву та Одесі.

Колишній український військовий обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Нагадаємо, за даними журналіста Романа Бочкали, командиром фрегата є Григорій Бреєв – колишній командир українського корвета "Луцьк". У червні йому було повідомлено про підозру.