РФ перегруповує Чорноморський флот: у Чорне море зайшов фрегат “Адмірал Макаров”

В акваторії Чорного моря проходить перегрупування Чорноморського флоту Російської Федерації, туди увійшов російський фрегат “Адмірал Макаров”.

Про це повідомив у Telegram речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

“Ніч в Одесі та Одеській області пройшла хоча під сигнали тривоги, але без обстрілів. У Чорному морі ворог намагається закріпитися на острові Зміїний, стягуючи туди відповідну техніку, перш за все, засоби протиповітряної оборони", – написав Братчук.

Також у Чорному морі відбувається перегрупування та маневрування відповідних сил чорноморського флоту російської федерації. До них також долучився “Адмірал Макаров”.

"Бажаємо кораблю рашистів "Адмірал Макаров" долучитися до флешмобу екіпажу крейсера "Москва"", – сказав він.

Нагадаємо, США працюють над тим, щоби передати сучасні протикорабельні ракети Україні і таким чином допомогти їй подолати морську блокаду Росії.