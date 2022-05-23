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РФ перегруповує Чорноморський флот: у Чорне море зайшов фрегат “Адмірал Макаров”

Ворог намагається закріпитися на острові Зміїний.

РФ перегруповує Чорноморський флот: у Чорне море зайшов фрегат “Адмірал Макаров”
Російський крейсер “Адмірал Макаров”
Фото: wikimedia.org

В акваторії Чорного моря проходить перегрупування Чорноморського флоту Російської Федерації, туди увійшов російський фрегат “Адмірал Макаров”.

Про це повідомив у Telegram речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

“Ніч в Одесі та Одеській області пройшла хоча під сигнали тривоги, але без обстрілів. У Чорному морі ворог намагається закріпитися на острові Зміїний, стягуючи туди відповідну техніку, перш за все, засоби протиповітряної оборони", – написав Братчук. 

Також у Чорному морі відбувається перегрупування та маневрування відповідних сил чорноморського флоту російської федерації. До них також долучився “Адмірал Макаров”.

"Бажаємо кораблю рашистів "Адмірал Макаров" долучитися до флешмобу екіпажу крейсера "Москва"", – сказав він. 

Нагадаємо, США працюють над тим, щоби передати сучасні протикорабельні ракети Україні і таким чином допомогти їй подолати морську блокаду Росії.

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