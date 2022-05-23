Росіяни вночі обстріляли Миколаїв "смерчами", на Житомирщині ракета влучила в промисловий обʼєкт, – зведення ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині та Полтавщині.

На Дніпропетровщині ніч була суцільною повітряною тривогою. Окупанти двічі обстріляли з "ураганів" Апостолівську громаду. Влучили між населеними пунктами. Людей не зачепило. Інформація щодо наслідків обстрілів з’ясовується, повідомили в зведенні від ОВА станом на 8 ранку.

У Житомирській області в Коростені вночі уламками збитої ракети пошкоджено три будинки. Внаслідок влучання іншої ракети пошкоджено промисловий об'єкт. Жертв та постраждалих на даний момент немає. Детальна інформація уточнюється.

На Сумщині вночі ворог обстріляв зі своєї території околиці міста Білопілля. Інформація щодо постраждалих, втрат і руйнувань наразі уточнюються.

У Харкові вночі були тривоги та поодинокі обстріли. За добу – двоє поранених. По області обстрілювали Циркуни, поранень зазнали двоє людей. Також вогонь росіяни вели по Первомайську і Балаклії. Там – по одному постраждалому. Уночі обстрілів окупантів зазнав також Чугуївський район, горіли приватні будинки, магазин та кафе. Постраждалих немає. Деталі з’ясовуються.

На Луганщині росіяни знову намагалися штурмувати Сєвєродонецьк, але успіху не мали і відступили. Обстріляли 19 населених пунктів за добу. Пошкоджено або зруйновано 70 обʼєктів житлового фонду: в Лисичанську, Новодружеську, Золотому, Нирковому, Миколаївці, Катеринівці, Гірському і Сєвєродонецьку. Одна людина загинула, в лікарні Дніпра померла дівчинка, госпіталізована з Привілля. Є ще двоє поранених серед мирних.

Донецьку область обстріляли по всій лінії зіткнення. В Авдіївці пошкоджено щонайменше 20 будинків та школа. Постійні обстріли позицій навколо Воздвиженки на Миронівки в Світлодарській громаді, зруйновано міст біля смт Луганське. Інформація щодо наслідків і постраждалих зʼясовуєтсья.

Миколаїв уночі обстріляли з ракетних систем залпового вогню "Смерч". Інформація про постраждалих уточнюється. Обстрілів зазнала і Широківська громада – влучили в господарські будівлі, зруйновано один житловий будинок. Без потрепілих по області.

На Херсонщині окупанти продовжують обстріли зайнятих ними пунктів та знищують соціальні обʼєкти та будинки мирних. У критичному стані Олександрівка та Осокорківка – там пошкоджено майже кожне подвірʼя. Є загиблі і поранені. У Білозерці після касетних снарядів частково зруйновано 10 будинків, троє людей загинули. Кількість поранених невідома.

Важка ситуація в селах Бериславського та Каховського районів. Загалом область у критичному стані.

Нагадаємо, на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відзначається зниження інтенсивності ведення бойових дій. Ворог намагається закріпитись на досягнутих рубежах, обстрілює позиції Сил оборони. Завдавав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Новомихайлівка та Микільське.