Окупанти пошкодили п'ять багатоповерхівок у Сєвєродонецьку, – Гайдай

Минулої доби в Сєвєродонецьку Луганської області окупанти пошкодили п’ять багатоповерхівок і торговельні площі ринку. Поранення отримав літній чоловік, якого поліцейські своєчасно доставили до лікарні.

Про це в Telegram написав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Під час наступу на Сєвєродонецьк противник вів бойові дії в районах сіл Пурдівка та Олександрівка, а також штурмував селище Тошківка.

Згідно з повідомленням, 22 травня відбито одинадцять ворожих атак, знищено шість танків, десять одиниць бойової броньованої техніки та шість одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи ППО збили один БпЛА типу "Орлан-10" та ворожий літак Су-25.

Нагадаємо, вчора в лікарні Дніпра померла дитина, яка потрапила під обстріл у селі Привілля Луганської області.