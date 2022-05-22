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Евакуація з Луганщини: волонтер з Сєвєродонецька проїхав 65 км під постійними обстрілами окупантів

Рятувальники зустріли чоловіка на трасі Лисичанськ – Бахмут.

Евакуація з Луганщини: волонтер з Сєвєродонецька проїхав 65 км під постійними обстрілами окупантів

Волонтер із Сєвєродонецька Аріф Багіров, евакуюючись, проїхав 65 км під постійними обстрілами окупантів.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Працівники ДСНС зустріли Аріфа на трасі Лисичанськ – Бахмут і підвезли до безпечного місця.

“Аріф Багіров ще у квітні організував місцеву волонтерську мережу. Більш ніж 10 кур’єрів пересувалися небезпечним містом, аби підвозити їжу чи ліки маломобільним сєвєродончанам. Їздили на вцілілих автівках, на велосипедах чи ходили пішки”, – зазначив очільник області.

Гайдай додав, що Аріф допомагав до останнього. 

“Зараз ситуація в Сєвєродонецьку вкрай загострена. Перебувати там небезпечно для життя, тож чоловік вирішив евакуюватися”, – підсумував голова ОДА.

Нагадаємо, раніше Гайдай повідомив, що багатоповерхівки на околицях Сєвєродонецька росіяни розстрілюють упритул із танків.

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