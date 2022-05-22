Волонтер із Сєвєродонецька Аріф Багіров, евакуюючись, проїхав 65 км під постійними обстрілами окупантів.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Працівники ДСНС зустріли Аріфа на трасі Лисичанськ – Бахмут і підвезли до безпечного місця.

“Аріф Багіров ще у квітні організував місцеву волонтерську мережу. Більш ніж 10 кур’єрів пересувалися небезпечним містом, аби підвозити їжу чи ліки маломобільним сєвєродончанам. Їздили на вцілілих автівках, на велосипедах чи ходили пішки”, – зазначив очільник області.

Гайдай додав, що Аріф допомагав до останнього.

“Зараз ситуація в Сєвєродонецьку вкрай загострена. Перебувати там небезпечно для життя, тож чоловік вирішив евакуюватися”, – підсумував голова ОДА.

Нагадаємо, раніше Гайдай повідомив, що багатоповерхівки на околицях Сєвєродонецька росіяни розстрілюють упритул із танків.