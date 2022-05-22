За 4 дні бійці бригади Богуна знищили понад десяток одиниць ворожої техніки

"Забагато палаючих росіян не буває", - жартують українські захисники.

За чотири дні бійці бригади Богуна знищили понад десяток одиниць ворожої техніки.

Про це повідомили на Fаcebook-сторінці Першої окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна.

Серед втрат окупантів:

5 танків;

5 БТРів;

2 бронеавтомобілі "Тигр".

"Розрахунок "Чорний тюльпан" керується принципом "забагато палаючих росіян не буває", але так як життя рашиста менш цінне, ніж танк чи БТР , то вони знищують техніку", - підкреслили українські захисники.

Бійці також оприлюднили відео результатів своєї роботи.

Нагадаємо, за даними Генштабу, загарбники вже втратили на війні в Україні 29050 особового складу та 1285 танків.

Учора львівські десантники знищили 8 одиниць російської бронетехніки та показали на відео процес ліквідації танків окупантів.